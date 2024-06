Reprodução Encontro especial na gravação de Meu Anjo entre GG mãe e GG filha





“A música representa tudo em minha vida”. Com a afirmação, a cantora e compositora Gina Garcia inicia a conversa com nossa coluna, minutos antes de uma de suas apresentações, na capital paulistana. Com participação e presença na cena musical brasileira, Gina que é referência de musicalidade entre cantores e músicos cresceu em uma família de artistas, inclusive, passando o DNA para mais uma geração de talento, pois é mãe de Daniel, que conquista o público nacional e internacional, como a diva Gloria Groove.

“Venho de uma família musical, desde meu avô paterno que era acordeonista, meu pai cantor da noite e minha mãe que era artista circense. Canto desde minha infância e me enxergo muito na Gloria, por conta disso. A música é o ar que eu respiro”, destaca a artista que, recentemente, lançou o álbum “Tô Pronta”, projeto com 13 faixas, onde além de Gloria Groove reúne nomes, como Preta Gil, Péricles, Marvilla, entre outros artistas.

A artista confirma que o trabalho em conjunto com o filho lhe gerou uma dupla emoção. “Com o Danielzinho, eu canto durante a vida, pois ele sempre esteve comigo em shows e todos sempre parabenizavam seu talento. Agora quando chega Gloria Groove, eu confesso que não estava acostumada com isso. Não tinha a dimensão de onde chegaria. Me recordo, que o Daniel me dizia que nem os amigos acreditavam, mas ele não desistiu do sonho e afirmava que iria chegar longe com a Gloria. É muito grandioso tudo isso que está acontecendo em nossas vidas e, de verdade, fico chocada. É muito orgulho poder ver onde o meu Danielzinho chegou com a Glória Groove”, conta emocionada Gina Garcia.

No próximo, todas as faixas contam com um carinho especial da artista, porém “Meu Anjo”, faixa dedicada ao filho Daniel e “Respeito É Bom” são músicas que falam muito sobre sua vida. “O álbum é baseado na história da minha vida e, a questão LGBTQIA* é muito presente como todos sabem. O respeito tem que começar dentro de casa, no laço familiar. Tenho esperança de que a música passe esse recado, especialmente para as famílias”, finaliza Gina que nos antecipa turnê e gravação de um projeto audiovisual para o segundo semestre.

Solidariedade

Em parceria com a chef Carmen Virgínia, do Restaurante Altar Cozinha Ancestral, Gina Garcia realizou uma apresentação especial, no espaço na Vila Madalena, para arrecadação em prol do projeto Casa Chama, ONG dedicada ao acolhimento de pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social.

Emocionada com a oportunidade de unir sua música a uma causa tão nobre, Gina Garcia expressou gratidão pela colaboração com Carmem Virginia e pela oportunidade de apoiar a Casa Chama. "Foi uma noite extraordinária de solidariedade e apoio mútuo. Estou honrada por contribuir com meu trabalho para algo tão significativo", destacou a artista.

Em conversa com esta coluna, no iG Gente, Carmem Virginia, proprietária do Altar Cozinha Ancestral, ressaltou a importância contínua de ações como essa ao longo do ano. "Ajudar o próximo é essencial para nossa evolução como seres humanos, independentemente de sua identidade ou circunstância", disse a empreendedora do segmento gastronômico.

Divulgação Gina Garcia e a chef Carmen Virgínia