27/06 - Dublin - The National Museum of Ireland 30/06 - Bruxelas - La Madeleine 01/07 - Paris - Bataclan 03/07 - Berlin - Furiosa (Astra) 04/07 - Gdynia - Open'er Festival 06/07 - Dinamarca - Roskilde Festival 08/07 - Amsterdam - Melkweg Max 09/07 - Londres - Electric Ballroom 11/07 - Barcelona - Sala Apolo 12/07 - Portugal - Nos Alive

A tour posiciona a estrela drag como representante da diversidade cultural do país ao mesmo tempo que conta sua própria história. “Em um set de aproximadamente 60 minutos pensado especialmente para o público internacional, relembro meus hits e fazendo menções a três principais estilos musicais da cultura brasileira: o samba, o pagode e o funk, sem deixar de entregar o Pop” pontua Gloria Groove.

Gloria Groove leva novo show para a Europa pautado na riqueza da cultura brasileira, a partir das representações artísticas que existem na carreira da artista. Intitulado de “Alô, Alô! Eurotour 2024”, o novo projeto percorrerá dez países da Europa, com início no próximo dia 27 de junho e encerramento dia 12 de julho, em Portugal.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.