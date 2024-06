Divulgação Atores apostam na cena musical brasileira





Os artistas brasileiros surpreenderam os fãs e seguidores em seus perfis sociais, com o lançamento na manhã desta terça-feira (25). A música, "Dice", destaca letra suave e leve e promete animar as pistas de dança com sua visão da vida. Os artistas demonstraram que estão comprometidos e ativos, agora como um 'trio' e prometem diversos outros lançamentos, com uma promessa de parceria duradoura.

Com mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, Odoguiinha demonstra grande contentamento com seu atual momento: "Vinicius é um empreendedor incrível e um ótimo colega de trabalho. Agora, com a entrada do Metturo, poderemos formar um trio imbatível e lançar diversos projetos. Fiquei extremamente feliz quando o Metturo aceitou fazer parte desse time."





Vinicius Henuns é conhecido por sua carreira diversificada como ator, cantor e empresário, tendo trabalhado com artistas renomados internacionalmente. Sua fama foi conquistada após a participação no filme "Meus 15 Anos: O Filme", onde contracenou com Larissa Manoela.

Odoguiinha, também conhecido como Douglas Fernando, é um artista versátil, filho de Ana Paula Gomes e André Fernando Lima, famoso por sua atuação e participações em programas de TV e novelas. Atualmente, reside em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e possui cerca de 1.4 milhões de seguidores em seu Instagram, onde geralmente compartilha diferentes ensaios fotográficos e momentos em eventos.

Metturo é um artista latino que atua como ator, cantor e influenciador. Ele ganhou destaque em todo o Brasil por suas participações nas novelas Corações Feridos e Carrossel, exibidas pelo SBT, bem como nos filmes Divino Amor e Doce Encanto. Sua popularidade cresceu graças a vários eventos na mídia, incluindo polêmicas, sucesso na música, talento na atuação e desavenças com celebridades. Como influenciador digital, Metturo expandiu sua audiência compartilhando sua rotina diária, dicas de moda e viagens.