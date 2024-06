Divulgação Funkeira mostra corpão sarado com a nova dieta





A funkeira MC Cariokinha tem andado bem ocupada, diante do investimento em novos projetos. Além de passar a gravar um clipe atrás do outro, fruto do lançamento de suas músicas, a artista mantém uma dieta regrada e pega pesado na malhação. Tudo isso, para ficar preparadíssima para os próximos shows que ocorrerão pelo Brasil.





Além da preparação física, Cariokinha está sendo coreografada por nada mais, nada menos que Dinho Dance. O coreógrafo já trabalhou com diversos outros artistas, como Olodum e Carlinhos Brown, o profissional agora está preparando surpresas para os próximos shows da funkeira.

Divulgação Funkeira mostra corpão sarado com a nova dieta





Cariokinha também diz que seus novos shows serão mais dançantes e ritmados. “Tô criando uma roupagem nova pra todo meu show e gravando músicas para um novo EP que vou soltar em breve”, revela a artista.

Na vida pessoal, a cantora revela que tem saído com alguém famoso, mas que ainda não é momento de revelar esse segredo.