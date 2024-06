Divulgação Winter Play de 2023, festa Belvedere Opening Party





A celebração dos 20 anos de sucesso do Winter Play, festival de música eletrônica que movimenta Jurerê Internacional, em Florianópolis, confirma a realização de suas festas para o período de 6 a 8 de setembro. Os eventos que aconteceriam durante o feriado de Corpus Christi, foram cancelados pela organização devido a triste tragédia climática que assombrou o estado do Rio Grande do Sul.

Há duas décadas, o evento combina entretenimento, gastronomia, lifestyle e turismo, e destaca a proposta de surpreender através da experiência visual única, com uma viagem inesquecível de som, luzes, cenografia e intervenções artísticas, tudo de uma forma extraordinária.

O Winter Play que teve início em 2004, na capital catarinense, em um hotel à beira-mar, logo foi transferido para Jurerê Internacional e ao longo dos anos construiu uma marca diferenciada, sendo um dos responsáveis pela projeção no cenário nacional e internacional do badalado balneário, sendo que a cada edição recebe, em média, 4 mil turistas, sendo 15,2% deles de fora do país.

Na sexta-feira (06/9), a programação começa com a "Chandon Sunset Party" no Safari Beach, o novo hotspot de Jurerê Internacional. À noite, o público confere a festa "The Botanist", com line-up formado por Antdot, EdoKrause, Pic Schmitz e Thiago Kunnein.

No sábado (7/9), a "Corona Safari Beach Sunset" terá o comando dos DJS Hoo, Nezello, Bruno Bee, Sarah Stuzel e Antônio Oliva e a "Belvedere Party", contará com CKTO, Dyle, Moser, Diego Druck, Sofe Castañon e Max Muraki.

Para fechar com chave de ouro, o "After Party", do domingo (8/9), contará com os DJs VYKK, Alaikke e Ricardo Lin.