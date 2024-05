Divulgação Festa é esperada durante temporada do balneário catarinense





O Winter Play chega a sua vigésima edição em 2024 e programa cinco festas especiais para celebrar a trajetória de sucesso no segmento de eventos. O primeiro encontro acontece entre os dias 30 de maio e 2 de junho, em meio ao feriado de Corpus Christi, e realiza Winter Play 20 anos, em Jurerê Internacional, Florianópolis/SC.

O Winter Play nasceu da paixão pelo mundo do entretenimento e da música eletrônica e se consolidou com uma das mais importantes festas premium do Brasil por unir superprodução com programação musical de peso.

Da primeira edição realizada na capital catarinense, em um hotel à beira-mar, logo se mudou para Jurerê Internacional e ao longo dos anos construiu uma marca diferenciada, projetando o balneário como um destino também procurado durante o inverno. Tamanho sucesso que o Winter Play recebe, em média, 4 mil turistas, sendo 15,2% deles de fora do país.

Um dos momentos mais aguardados do Winter Play é o "Play The Moment" quando uma atração surpresa entra em cena no meio da Opening e Main Party para, literalmente, surpreender o público com um show.

No total, o Winter Play soma 62 dias de festas, mais de 350 atrações nacionais e internacionais e público de 120 mil pessoas. Grandes nomes da música eletrônica fazem parte dessa história, entre os internacionais: Apache, Claptone, Erick Morillo, Kaskade e Matthew Koma, além dos brasileiros: Alok e Vintage Culture.

No próximo feriado, a label destaca a seguinte programação: a "Exclusive Players Party", no dia 30 de maio na Posh Club, a "Chandon Sunset Party", no Safari Beach, no dia 31 de maio; e Corona Sunset Party, no Safari Beach, no dia 1 de junho. Informações pelas redes sociais @winter_play.