Divulgação Influenciadora, esposa de Rafa Marques, afirma que estilo de vida saudável teve início ainda na adolescência





A jovem influenciadora Patrícia Guerra, atualmente com mais de 680 mil seguidores, em apenas um de seus perfis das redes sociais, circulou pelos corredores da feira de suplementação NaturalTech, realizada na capital paulistana na última semana. Patti Guerra, como é conhecida, esposa do músico Rafa Marques, filho de Bell Marques, mostrou que está atenta aos cuidados com a saúde e, em rápida conversa com nossa coluna, comentou sobre o estilo de vida saudável adotado por ela.

"Sempre gostei de me cuidar. Fui Miss Bahia, em 2015, e desde antes já compreendia que ter hábitos saudáveis era muito importante. Porém, a consciência sobre uma rotina alimentar saudável chegou recentemente pra mim. Principalmente quando a família começou a idealizar a empresa 100% Você, isso naturalmente me instigou a ter hábitos cada vez melhores. Tanto na alimentação quanto na prática de atividades físicas", pontuou a influenciadora.





Em tempos modernos, quando a discussão sobre 'saúde mental' se torna um dos temas mais refletidos no cotidiano da sociedade, a influenciadora afirma que o estilo de vida gera benefícios não somente para a questão física, como também para a saúde mental.

"Acredito muito nisso também. Hábitos saudáveis vão muito além da questão física. Quando nosso organismo está alinhado, consumindo nutrientes importantes para seu funcionamento, praticando atividades físicas, sentimos muito mais disposição de forma geral", afirma.

Como as dicas e sugestões apresentadas pela influenciadora atingem milhares de pessoas, ela faz questão de deixar importantes conselhos sobre o assunto: "Comece seu dia com mais disposição e energia. Acho que acordar já mentalizando coisas boas e garantindo aquela dose extra de energia faz toda a diferença. Eu mesma tenho minha rotina matinal onde tomo todos os dias duas doses de Choco Energy para começar a manhã com mais foco, concentração e energia. E outra dica legal é: encontre uma atividade física que te desperte uma sensação boa, onde você consiga queimar energia de forma prazerosa.

Assim, manter um estilo de vida mais saudável fica mais fácil", finaliza.