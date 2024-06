Divulgação Goiano Gerson Fogaça se prepara para estreia no circuito de artes visuais mexicano





Após sucesso no roteiro cultural americano com a exposição "O Sangue no Alguidá", no Museum of Contemporary Art of the Americas (MOCAA), o artista plástico goiano, Gerson Fogaça, anuncia a mostra “Ciudad Invisible”, no Centro Cultural Futurama, na Cidade do México. Com abertura no próximo dia 30 de junho, a exposição apresentará obras que exploram o visual das paisagens urbanas invisíveis de Havana e Goiânia, assinadas pelo brasileiro Fogaça e pelo artista cubano, Orlando Gutiérrez Yedra.

Com curadoria de Dayalis González Perdomo, a mostra oferece uma profunda reflexão sobre as realidades contemporâneas enfrentadas pelas cidades modernas. "Acostumados nossos olhos ao desfrute da beleza como herança natural da raça humana, deveria nos surpreender a apatia coletiva com a qual parecemos nos conformar diariamente diante de tantas e tantas imagens de horror: a agressão direta e indiscriminada ao meio ambiente e à nossa própria espécie, provocada pelas guerras, a poluição, a superpopulação dos centros urbanos, a crescente crise econômica mundial e os aumentos dos índices de pobreza”, aponta a curadora.

"Ciudad Invisible" descreve, através das obras de ambos artistas, a visualidade cotidiana de sociedades anônimas e invisíveis, cujos códigos são universais. As obras de Orlando Gutiérrez e Gerson Fogaça despertam os visitantes para uma crítica visual ao caos urbano e à beleza escondida nos espaços cotidianos.

Gerson Fogaça, nascido em 1967, na Cidade de Goiás, é um artista plástico brasileiro reconhecido por suas exposições nacionais e internacionais. Suas obras se destacam por explorar temas sociais e urbanos, utilizando uma paleta vibrante e formas orgânicas para capturar a energia e a transitoriedade dos ambientes urbanos. Ele já expôs em importantes espaços culturais do Brasil e do mundo, com destaque recente para o MoCAA (Museum of Contemporary Art of the Americas), em Miami.

O projeto é resultado de um financiamento pelo Fundo de Arte e Cultura do Governo de Goiás, administrado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).