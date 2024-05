Divulgação Artista plástico goiano ganha destaque no roteiro cultural americano





O artista plástico goiano Gerson Fogaça está em Miami, nos Estados Unidos, onde realiza apresentação de suas obras na mostra “O Sangue no Alguidá”, no Museum of Contemporary Art of the Americas (MOCAA). Com abertura para o público nesta sexta-feira (10), a exposição reúne 28 obras, em colaboração com o escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez.

Na tarde desta quarta-feira (9), Fogaça fez uma visita ao museu, onde acompanhou todos os detalhes da montagem da exposição. “Falta pouco para que nosso trabalho seja apresentado para os visitantes do museu, um dos mais importantes do roteiro cultural americano”, comentou com entusiasmo.

Com curadoria assinada por Dayalis González Perdomo e produção de Malu da Cunha, a exposição mergulha no realismo sujo latino-americano ao retratar os paralelos sombrios entre as narrativas de Gutiérrez e as pinturas de Fogaça. A coleção apresenta obras que combinam pintura, colagem e fotografia, evocando temas como a degradação social e a sensualidade através de um submundo que ressoa com a literatura de Gutiérrez.