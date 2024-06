Reprodução Felipe e Daniel nos bastidores





Um dos artistas de destaque na cena funk brasileira e, recentemente, no quadro "Dança dos Famosos", do programa "Domingão do Huck", da Rede Globo, o cantor MC Daniel, de 25 anos, conta com um time de profissionais, como o mentor Felipe Alves, empresário e influenciador que desempenha um papel fundamental na carreira do cantor e de vários outros famosos.

Além do vínculo profissional, Felipe desenvolveu uma relação amigável com Daniel, o que lhe permite auxiliá-lo não apenas na performance artística, mas também em como gerir suas emoções, aprimorar sua comunicação, posicionar-se como um homem de respeito e utilizar seu carisma para encantar e influenciar pessoas”.

Natural de São Paulo, o influenciador de 26 anos se formou em PNL, linguagem corporal, vendas e coaching adquirindo conhecimento e experiência. Ao longo dos últimos anos teve participação na transformação de 30 mil vidas, e ultrapassa 3 milhões de seguidores no Instagram, ele vem ganhando espaço na era digital que o levam a um dos nomes de referência do mercado.

“Eu não apenas auxílio, mas transformo vidas, capacitando indivíduos a alcançar sua excelência, não apenas em aparência, mas em caráter, mentalidade e relacionamentos”, pontua o jovem.