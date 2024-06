Foto: Divulgação Cantora apresenta seu novo single ao público





Precursora do drag music no Brasil, Aretuza Lovi lançou na quinta-feira (6) seu mais novo single, "Arrocha o Nó". A faixa, que é o segundo lançamento de um álbum inédito inspirado no Nordeste e no Norte, chega dando continuidade a uma nova fase na carreira da artista.



Sucesso com o disco "Borogodó", onde já trazia uma reconexão com suas raízes, a artista não se acomoda e busca sempre inovar. Em seu novo projeto, a cantora, que nasceu em Goiás, mas morou grande parte de sua vida no Nordeste do país, trará uma mistura de ritmos, mesclando batidas eletrônicas com o forró, um dos estilos musicais mais populares e tradicionais da região.



Segundo a artista, todo o processo criativo da faixa aconteceu de uma maneira muito natural, principalmente pela importância que a expressão ‘Arrocha o Nó’ tem em sua vida. “Sou uma pessoa muito iluminada e abençoada com letras. Assim como várias outras, a ideia dessa música surgiu do nada. Essa frase, que tão marcante pra mim veio à minha cabeça enquanto eu estava na rua, e comecei a escrever a letra inteira. Acredito que foi um grande presente”, conta.



Além do ditado popular, que é muito usado, especialmente no contexto do forró, Aretuza buscou trazer referências de bandas do gênero que marcaram sua trajetória. “Eu trouxe muito a influência dessas bandas e em especial essa frase que é tão marcante nas apresentações. As pessoas costumam dizer ‘Arrocha o Nó do Forró’ quando o forró vai tocar. Incluímos referências a nomes de grupos e também misturamos instrumentos típicos na música”, diz.



Já nos versos, a cantora descreve um clima de sedução, convidando alguém para se juntar a ela na dança e no ritmo do forró. A expressão “Arrocha o Nó”, comum no Nordeste que significa intensificar ou apertar algo, é usada para descrever a intensidade da dança. “Arrocha o nó do forró / Se esfrega em mim, nós dois juntin / Fica melhor / Eu avisei meu bem vou além / Pressão subiu acelerou a mais de 100 / Sente o forrozão que é show”, canta Aretuza.



Aretuza revela que "Arrocha o Nó" é apenas uma amostra do que está por vir na produção. A canção composta pela própria artista e produzida por S4TAN e Noize Men, promete colocar todo mundo para dançar e celebrar essa potente cultura. “Tive a ideia de misturar forró com eletrônico, deixando uma vibe bem pra cima. Testei essa combinação e deu muito certo, resultando em algo muito bom. Convidei dois parceiros para trabalhar nessas ideias comigo. Somamos forças e conseguimos um resultado incrível, do qual estou muito feliz”, expressa.