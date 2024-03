Divulgação Férias em destino asiático são apresentadas aos fãs





Após breve passagem pela capital francesa, a cantora Aretuza Lovi, trocou as luzes da Cidade Luz pelas paisagens paradisíacas da Tailândia. Ao lado do namorado, o médico Luiz Fernando Criscuolo, a artista compartilhou alguns momentos dessa viagem ao país asiático.

Divulgação Férias em destino asiático são apresentadas aos fãs





A cantora revelou ter visitado diversos lugares como Bangkok, Patong Beach e Elephant Jungle Sanctuary, onde se encantou com o santuário ético de elefantes. "Estou tendo a oportunidade de explorar o paraíso tailandês ao lado dessas majestosas criaturas resgatadas em Phuket. Cada momento ao lado delas é uma lição de amor, respeito e gratidão", expressou a artista.

Divulgação Férias em destino asiático são apresentadas aos fãs





Aretuza confessou que, desde o momento em que chegou ao destino, se apaixonou por cada lugar da Tailândia. "Sempre tive o sonho de viajar para cá e posso dizer que é um dos destinos mais encantadores que já conheci. A cultura, a culinária, a beleza natural… tudo é mágico e inesquecível. É muito diferente do que estamos acostumados e eu amo conhecer novos costumes, línguas, então pra mim está sendo mais do que imaginei. Eu nem fui embora e já estou com o coração apertado pensando em voltar", afirmou.

A artista também revelou que ainda possui muitos planos para a viagem junto ao namorado. "Ainda vou visitar outras cidades e conhecer mais da cultura local. Estou muito feliz e mergulhando de cabeça nessa experiência. Com certeza, tudo tem ficado ainda mais especial por poder estar compartilhando isso ao lado de quem amo", declarou.