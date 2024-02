Divulgação Ator ganha destaque como produtor de conteúdo online





Julio Rocha, ator e produtor de conteúdo digital, conta com um currículo extenso marcado por trabalhos no Teatro, TV e Cinema e nos streamings, percebeu na internet uma oportunidade de se aproximar com seu público, além de explorar uma nova vertente em sua carreira como ator.

Leia também Gaby Lucianno prestigia desfiles do disputado Dubai Fashion Week





Com mais de 3.7 milhões de seguidores no Instagram e 2.6 no TikTok, o ator se tornou um dos principais influenciadores do país com vídeos bem humorados, que exploram o cotidiano da sua família, como uma espécie de reality show. Ele celebra essa sua fase no digital na carreira, que o consagrou no mercado publicitário.

“Nunca estive tão feliz em toda a minha carreira”, comenta o ator. Além da sua carreira no digital, ele também relembra o início de sua trajetória na TV, com participação no elenco de inesquecíveis novelas, como ‘Paraíso Tropical’, ‘Duas Caras’, ‘Amor à Vida’, entre outras.

“É muito difícil escolher o personagem favorito, porque cada um desses personagens foi importante em um período da minha vida e me ensinou muito tanto profissionalmente quanto na minha vida pessoal, mas acredito que João Batista, em Duas Caras tem um lugar especial, pois me abriu diversas portas na carreira, e até hoje as pessoas lembram, mas o Edgar, de Caras & Bocas também foi muito marcante. Sou uma pessoa apegada aos meus personagens, se deixar vou listar todos”, afirma o ator, atualmente no ar, na reprise de "Paraíso Tropical", no Vale a pena Ver de Novo, da Rede Globo.

Sobre o título de galã, conquistado no início da carreira, ele comenta. "Sempre encarreguei esses títulos como elogios e todo mundo gosta de ouvir tais comentários, mas nunca deixei que isso me influenciasse diretamente, e acho que foi uma das melhores escolhas na época. Hoje, sinto que com as redes sociais esses títulos e esse lugar de galã é ainda mais perigoso, porque muitas das vezes projeta o ator em um local que ele não está preparado psicologicamente para lidar, mas ao mesmo tempo sinto que as pessoas estão discutindo mais sobre isso, porque quando comecei não tinha esse cuidado e essas discussões", pontua

Em 2020, o artista começou a fazer vídeos de maneira descontraída na internet e aos poucos tornou-se um dos grandes fenômenos do formato. Ele revela que para ele ter embarcado nessa aventura sem medo fez toda diferença.

No período da pandemia da covid-19, o ator começou a produzir conteúdo online, espaço onde se consolida na atualidade. “Ouvi muita coisa desde que comecei e percebi até mesmo pessoas que torciam o nariz para influenciadores, onde comentem os vídeos e me mandar mensagens dizendo que se diverte com os conteúdos”, disse o ator.

Como planos futuros, ele revela. “Eu tenho muita vontade de fazer um stand-up comedy do meu livro 'Como Seduzir Sua Esposa', sobre auto-ajuda. Também me vejo fazendo mais algumas novelas e séries, de preferência vivendo um ator que vive uma daquelas histórias de amor intensa”, finaliza.