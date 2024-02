Divulgação Gaby Lucianno





A influenciadora brasileira foi convidada pelo evento para acompanhar as tendências apresentadas na Dubai Fashion Week (DFW). Ela, que é presença assídua nos principais eventos de moda do mundo, ressalta alguns pontos que fazem a Semana de Moda de Dubai ser muito especial.

“Eu amo a moda, é sempre muito especial estar em uma Fashion Week, porque é a oportunidade de conhecer novos designers, ficar atenta às tendências e principalmente de ver de uma maneira tão única a moda e arte se conectarem de maneira tão suave. Dubai vive um momento de grande progresso quando o assunto é moda, nos últimos anos diversos designer convidados estiveram presentes no DFW e tem investido nesse mercado, então sinto que a semana de moda em Dubai tem o diferencial de fugir de certos clichês de outras semanas de moda e chamar atenção ao apresentar a moda, através do olhar da cultura oriente médio. ”, explica.

Ela ressalta como um dos grandes destaques do primeiro dia o desfile da Rizman Ruzaini que abriu os desfiles na DFW. “Eu assisti e fiquei fascinada com a apresentação glamurosa da marca Rizman Ruzaini, ela conseguiu atrair o público com uma coleção que combina perfeitamente modernidade e glamour. Os vestidos fluidos foram alguns dos meus favoritos”, diz a influenciadora.

Para acompanhar o primeiro desfile, Gaby apostou em um vestido preto da Nocture com uma fenda evidente nas pernas e combinou o look com uma bolsa preta da Cartier e sapatos da Christian Louboutin.