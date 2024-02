Divulgação Brunet reúne mais de 1.200 pessoas em Alphaville





Em plena segunda-feira à noite (5), cerca de 1.200 pessoas compareceram à apresentação de Tiago Brunet na Igreja Batista Atitude, em Alphaville, Barueri (SP). O escritor best-seller e palestrante realizou o seu primeiro ministério do ano com “Noite de Destino - O GPS Para O Seu Futuro”.

A apresentação foi realizada em um ambiente espiritual para o público se conectar com Deus. Brunet teve como intuito principal fazer com que as pessoas recebessem a direção que precisam e tenham clareza sobre os próximos passos a seguir.

“Foi inexplicável o evento de ontem, lotamos a igreja, com mais de 1200 pessoas na plateia, foi único. Tenho um carinho muito especial por Alphaville, todos sempre me recebem tão bem, é inspirador. E com toda certeza Deus estava ali com a gente”, disse emocionado Brunet.