Divulgação Dupla faz estreia no Carnaval de São Paulo





Após a conquista de mídia e plataformas digitais com o hit “Beijo equivocado”, os irmãos George Henrique & Rodrigo anunciam bloco sertanejo no Carnaval de São Paulo, na próxima terça-feira (13). Com participações especiais de Guilherme e Benuto e Manoel Gomes, o trio elétrico fará concentração, às 10h, com início do cortejo às 12h, com saída da Av Brigadeiro Faria Lima.





“O Carnaval é a maior festa do nosso país, e estamos muito felizes de participar deste evento levando o sertanejo para a folia”, comenta George Henrique. O esquenta será comandado por Lucas & Adriano e Fabíola.

A dupla comemora a boa fase na carreira com a música que leva o nome do bloco “Beijo Equivocado”. São mais de 10 milhões de streams, quase 15 milhões de visualizações no Youtube, mais de cinco milhões de ouvintes no Spotify e 1 bilhão no youtube. É muito sucesso!!

“Contamos com a presença de todos em nosso bloco! Com certeza vamos nos divertir muito e cantar muita moda boa. Serão mais de duas horas de trio elétrico para fechar esse carnaval com chave de ouro”, finaliza o cantor Rodrigo.