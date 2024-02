Divulgação Marina Fabris recebe João Bosco & Vinícius em evento em SP





O restaurante “Tuia Véia”, localizado no município de Santo Antônio do Jardim, interior de São Paulo, realizou no último final de semana a 11ª edição da Cavalgada, evento que reuniu milhares de pessoas na área externa do estabelecimento. Com organização da influenciadora digital Marina Fabris, o tradicional evento teve como destaque a presença da dupla João Bosco & Vinícius.

A realização desta edição foi uma conquista pessoal para a influenciadora, bastante conhecida no meio sertanejo pela apresentação de eventos no segmento. “Graças a Deus, foi tudo muito positivo. Todo mundo que eu encontrava estava feliz e esse é o nosso objetivo, além de ver a tradição viva, a galera do chapéu, a galera família do cavalo, toda reunida aqui”, completa.

O evento começou quando apenas a família da artista cavalgava e, atualmente, milhares de pessoas participam. “É muito gratificante, porque se eu falar que eu nunca imaginei, é mentira. Eu já imaginei, já sonhei muito e creio que é por isso que eu realizo, né? A gente só realiza aquilo que a gente sonha. Então, eu vi, diante dos meus olhos, um sonho muito grande se tornar realidade e eu sei que foi por conta de todo o esforço meu, da minha família, de tudo que eu tenho construído, não só aqui, que foi onde tudo começou, mas nos eventos, nos rodeios do Brasil inteiro”, comemora Marina. “Todas as amizades que eu faço, todo o carinho que o pessoal do nosso meio tem comigo, tudo isso contribui para essa construção que tem sido cada dia maior”, finaliza.

O evento acontece anualmente, e sua próxima edição começa a ser pensada pela influenciadora. “Com certeza, a gente sai de um pensando no outro, já tô aqui com a minha cabeça fervendo, pensando na atração do ano que vem, em melhorar a estrutura, crescer o evento, quem sabe. Logo logo, no meio do ano, tenho certeza que já vai ter novidade aí pra galera”, finaliza Marina.