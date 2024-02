Divulgação Cantora e sua banda





Representante feminina do rock dentro do segmento gospel, Alessandra Rangel iniciou sua carreira na década de 1990. Apesar da veia rockeira, ela sempre carregou influências da black music, do R&B, do blues e até mesmo do spiritual.

Revelada ao grande público em 2001, após participação no Programa Raul Gil, na mesma época dos cantores Robinson Monteiro e Leilah Moreno, a cantora lançou quatro álbuns - sendo um deles apadrinhado pelo cantor Fernandinho - e uma série de singles.

Chegando em 2024, ela começa o ano com o lançamento da canção “Deus”, uma composição assinada por Emerson Bruno, seu amigo de longa data e produtor musical do single, que foi gravado no Studio S2, no Espírito Santo.

"A canção é uma exaltação e gratidão por Ele ser quem é e por ter misericórdia de ainda contar com a gente pra fazer Seu reino conhecido. Aconteceu uma identificação imediata e falei com o Emerson que era minha história retratada ali, mas, na verdade, é o que vai no coração de muita gente que superou problemas e que reconhece a soberania de Deus em sua vida", explica Alessandra.

Com disciplina exemplar, a cantora é dedicada em suas produções, contando a colaboração do fonoaudiólogo e preparador vocal Marcel Vaccari, para que consiga manter a extensão e a potência vocal que a música pedia. "Sempre amei cantar rock e sempre tive uma certa facilidade. Cuido constantemente da minha voz, mas desde o single “Sem Culpa” (2022) que faço preparação vocal. Minhas referências de toda uma vida são as bandas Skillet, Petra e Oficina G3, mas também buscamos referências na música eletrônica, no trap e no metal, aproveitando tudo o que Deus deu de criatividade para o homem usar e amamos o resultado", relata a artista.

Juntamente com a música nas plataformas digitais, Alessandra Rangel disponibilizou o clipe de “Deus” em seu canal no YouTube. Gravado na Igreja Missão Praia da Costa, no Espírito Santo, a artista contou com uma verdadeira equipe na produção do vídeo com Iata Caldeira, Bernardo Machado, Brendon McDonald "Stretch" e Raeli Alencar na parte da filmagem. A edição ficou a cargo de Yuri Reis e o áudio e a iluminação foram feitos por Danilo Zan e Alessandro Reis. Já a capa foi desenvolvida por Raeli Alencar e o projeto visual ainda contou com o apoio de Gabriel Bacelar.

Ouça o single “Deus”, de Alessandra Rangel, nas plataformas digitais neste link .