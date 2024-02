Divulgação Luísa Sonsa ganha destaque com apresentação de seu último álbum





Luísa Sonza apresenta para os fãs, seu novo lançamento, “Recadin no Espelho”, música resultado de uma parceria com o cantor Kevin O Chris. Com lançamento marcado para está terça-feira (6), às 21h, a faixa tem tudo para ser a sensação do Carnaval. A música também ganhará um clipe exclusivo, que estará disponível para os fãs na quarta-feira, dia 7 de fevereiro, a partir de 11h.

Para a surpresa dos fãs, Luísa anunciou que vai escolher a coreografia oficial da nova faixa a partir de vídeos enviados pelo seu público. “Recadin no Espelho” se soma às novidades da carreira da artista que, já em 2024, atraiu uma multidão em seu show no Planeta Atlântida, é presença confirmada no Lollapalooza, Rock in Rio e Rock in Rio Lisboa.

Para este ano, além das apresentações que prepara para os grandes festivais, Luísa segue a turnê de “Escândalo Íntimo”, seu álbum mais recente, disco que alcançou mais de meio milhão de streams combinados. Em menos de quatro meses após o lançamento, as 20 faixas já disponibilizadas do disco alcançaram mais de 570 milhões de streams combinados (vídeo e áudio) mundialmente.

Com quatro faixas ainda inéditas, previstas para serem lançadas nos próximos meses, “Escândalo Íntimo”, bateu o recorde no Spotify Brasil e alcançou 15.6 milhões de streams em menos de 24h após o lançamento. "Penhasco 2", faixa com Demi Lovato, alcançou a primeira posição entre as músicas mais escutadas do Spotify no Brasil, tornando as duas as primeiras artistas na história a debutar uma música com 2 milhões de streams na plataforma no país.