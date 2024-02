Reprodução/Globo Participantes do time Pipoca lideram preferência do público





O Big Brother Brasil (BBB), programa que se tornou febre durante o período da pandemia da covid-19, quando o mundo parou e o entretenimento ao estilo reality show conquistou popularidade jamais vista, tomando ares de futebol, com torcidas organizadas, famosos (participando e demonstrando apoio público a participantes) e muito mais.





Com quase um mês de exibição, seis participantes eliminados e um novo paredão formado, além de uma desistência, o BBB 24 já começou como o público gosta: muita treta, polêmica, heróis e vilões.

O Odds Scanner fez uma análise dos participantes, que leva em consideração as movimentações do elenco dentro da casa e também as odds dos participantes nas nas plataformas Betano e bet365.

Apesar da presença de vários participantes camarotes, os favoritos ao prêmio milionário do programa são três pipocas: Davi, Beatriz e Isabelle (Cunhã), os chamados pipocas.

Com as melhores odds entre os participantes (e, consequentemente, mais chance de vencer), Davi flerta entre o engraçado, o injustiçado e o “sem papas na língua”. O motorista de aplicativo entrou no reality show como um dos queridinhos do público pela origem humilde e foi alvo de críticas na casa, que elevaram seu favoritismo com o público. Davi tem 66,6% de chance de vencer, segundo as plataformas de apostas.

Em segundo lugar estão Beatriz, a sacoleira do Brás que traz ao público um personagem divertido, cômico e leve, e Isabelle, a cunhã-poranga do Boi Garantido, do Festival de Parintins, que se mostra uma das únicas amigas de Davi na casa. Na Betano, as duas estão empatadas, com 22,2% de probabilidade de vencer, mas Bia leva vantagem sobre a manuarua na bet365 (28,5% contra 14%, respectivamente).