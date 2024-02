Divulgação Dj reúne as belas Nikki Valentine e Amannda





O DJ Tommy Love apresenta seu novo single, "Aladdin", faixa em parceria com Nikki Valentine e Amannda, que chega para celebrar os 20 anos de carreira do artista. Gravada originalmente em 2022 como uma peça instrumental, "Aladdin" reflete a evolução sonora de Tommy Love após o impacto da pandemia.

De acordo com o artista, o single foi criado como uma adaptação ao novo som que surgiu neste período de isolamento longe das pistas, além de ser uma forma de se reencontrar diante das músicas que o público passou a escutar. " A faixa foi uma tentativa minha de seguir produzindo sem perder a minha identidade, mas com uma sonoridade mais próxima do que as pessoas estavam escutando", explica.

"Quando toquei a música numa festa, tivemos uma reação imediata do público. As pessoas gostaram bastante da música, e um DJ falou assim: 'Nossa, que música é essa que você tocou? Parecia meio Aladdin, meio árabe'. Como uma brincadeira, renomeei o arquivo como 'Aladdin'", revela.

O artista confessa ter se surpreendido com os rumos que a música tomou. "Eu segui tocando a música instrumental pra testar, porque eu acho que o principal teste vem das pessoas na pista, e toda vez que eu tocava essa música, a resposta era muito positiva, as pessoas adoravam", afirma o DJ.

Diante da repercussão, Tommy percebeu que o single tinha um grande potencial para expandir ainda mais, mas para isso precisaria de artistas para colocarem voz. Assim, realizou o convite para Amanda e Nick somarem. "Como venho de um single de muito sucesso com a Amanda, e como este ano vou fazer 20 anos de carreira, resolvi criar algo realmente grande. Decidi juntar a Amanda com a Nick, que é uma parceria muito bem-sucedida. São vozes complementares e é muito legal ver as duas juntas. Além disso, como são duas grandes amigas e há muito tempo, eu não podia deixar de celebrar esses 20 anos de carreira sem tê-las participando em algum projeto comigo", finaliza.