Influenciadora se prepara para estreia na Marquês de Sapucaí





Com o término de um relacionamento de sete anos, no final de 2022, a influenciadora Clau Dullius teve liberdade para poder desfilar na Marquês de Sapucaí. Neste ano, a atleta de fisiculturismo realiza sua estreia como musa da Porto da Pedra.

"Eu não enxergava que estava em uma relação abusiva .Vivia à base de amor e ódio. Só percebi depois de tantas idas e vindas, muitas brigas e não suportar mais a situação que que estava vivendo. E aí botei um fim. Disse para mim que não queria mais viver aquilo", conta.

Ela nem consegue apontar um lado positivo da relação, apenas a conquista da maternidade. "A única coisa maravilhosa que surgiu como fruto desta relação foi a minha filha ,que hoje é a minha vida. Vivo por ela e para ela", afirma.

Agora realiza o sonho de ser musa no carnaval. "Sempre quis, mas ele não deixava eu ter liberdade de escolher o que eu queria. Estrear como musa está sendo diferente de tudo o que já vivi,experiência única e encantadora, pois venho do mundo fitness .Deixo os meus sinceros agradecimentos a todos que fazem parte da escola Porto da Pedra e toda a sua comunidade, que me receberam de braços abertos me dando esta oportunidade ,e a Fabrício Monte Belo, presidente da escola, que me fez o convite", destaca.

Clau se prepara intensivamente para fazer bonito na passarela do samba carioca. "Minha preparação é diária, Estou tendo o suporte maravilhoso de um professor fera no samba, o Gabriel Castro.Sei que como estreante não sou ainda 100 %, mas com a ajuda deste professor estou capacitada a dar o meu melhor", finaliza.