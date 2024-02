Reprodução Neymar e Cristiano Ronaldo





Na história do futebol contemporâneo é impossível não citar os nomes do português Cristiano Ronaldo e do brasileiro Neymar. Os craques fazem parte de momentos marcantes do esporte tanto nos times onde passaram, quanto nas seleções de seus países. Além do sucesso dentro dos campos, outra coincidência marca a vida dos jogadores: o dia 5 de fevereiro, data de aniversário de ambos que são aquarianos.

Leia também Musa da Porto da Pedra realiza sonho de desfilar na Sapucaí





Segundo o Astrolink, o signo de Aquário representa o inesperado e as diferentes formas de ver as coisas. Em muitos casos, busca o experimental e o que é considerado moderno, muito inventivo e encarando obstáculos e dificuldades como desafios ou oportunidades. Confira a análise dos mapas astrológicos de Neymar e Cristiano Ronaldo

Neymar, a autenticidade aquariana

5 de fevereiro de 1992

As características aquarianas de Neymar podem ser percebidas principalmente pela maneira autêntica que ele lida com sua vida pública. Nota-se uma excentricidade no jeito de se vestir, de falar, de andar, sempre lançando alguma moda que todo mundo quer copiar.

Ele também tem Mercúrio e Saturno em Aquário, na casa 3, que é a casa da comunicação, indicando os possíveis motivos do seu sucesso também na comunicação, no mundo da publicidade, indo muito além das quatro linhas do campo. Essa conjunção dos dois planetas também o torna muito atento às obrigações que trazem retorno para ele, uma personalidade mais adulta e responsável que talvez ele mostre menos, mas que existe.

Já o seu lado baladeiro, de eterno ‘Menino da Vila’, pode ser influência do seu ascendente em Sagitário, signo conhecido por amar a liberdade, a aventura e a diversão. E para pagar a conta de tanta festa, o mapa astral do Neymar tem uma bela fotografia. Segundo o Astrolink, Marte, Vênus, Urano e Netuno estão concentrados na Casa 2 (dinheiro), enquanto Júpiter (atenção, sucesso, crescimento) está na casa 10, conversando muito bem entre si e mostrando uma carreira com bastante retorno financeiro. Ou seja, estava escrito nos céus mesmo.

Quanto ao seu lado mais emocional, daquela “saudade do que a gente não viveu ainda”, sua Lua em Peixes pode explicar seu apego às pessoas e uma vontade de viver o amor e vários amores ao mesmo tempo.

Cristiano Ronaldo, a originalidade de Aquário

5 de fevereiro de 1985

O mapa astral de Cristiano Ronaldo tem muitos aspectos harmônicos, apontando facilidade de abordar problemas e habilidade para fazer isso com naturalidade. Além do Sol, ele também tem Mercúrio em Aquário na Casa 2, que mostra uma ênfase na parte de ganhar dinheiro, no foco do trabalho, na disciplina, nos seus objetivos. Pode ser um dos motivos, por exemplo, dele ainda estar jogando (e muito bem, diga-se de passagem!) mesmo quando muitos já o consideram velho para o esporte.

Seu ascendente é Capricórnio, apontando para seu lado mais sério, focado, centrado e muito disciplinado. Já sua Lua em Leão traz seu lado vaidoso, que não esconde os cuidados pessoais, e pode até ser confundido com o egocentrismo.

O português tem Vênus e Marte juntos em Áries, unindo o masculino e o feminino, mostrando que sua presença no esporte pode contribuir para a quebra de tabus e preconceitos e até mesmo colaborando para incentivar a presença das mulheres no esporte.