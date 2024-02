Allan Bertozzi/ Divulgação Mulher Abacaxi deixa reinado da União de Maricá





Há menos de 10 dias para o desfile da Série Ouro, que reúne agremiações do Rio de Janeiro; Marcela Porto, a Mulher Abacaxi não reinará mais na União de Maricá, da Série Ouro, do Carnaval carioca. Nesta sexta-feira (2) seria realizada a coroação da empresária, entretanto, a loira teve a devolução do dinheiro pago pela fantasia devolvido hoje.

A caminhoneira e influenciadora prefere não dizer o que a levou a não desfilar mais na escola de samba. "Prefiro não dar detalhes. Continuo amando e torcendo por todos de lá. Saio sem ressentimentos", disse.

Marcela não vai ficar de fora da Marquês de Sapucaí. Ela é musa da "Em Cima da Hora" que também desfilará pela Série Ouro. "Agora, vou me dedicar totalmente à escola. Usarei uma fantasia linda e ousada. Também sou rainha de bateria da Chatuba de Mesquita e Vila Kennedy que desfilam na Intendente Magalhães", finaliza.

Procurada pela coluna, a Diretoria da escola não quis se pronunciar. Através de sua Assessoria de Imprensa que, que prontamente atendeu a reportagem, obtivemos a seguinte resposta: "A diretoria não vai se pronunciar sobre esse caso. O nosso foco está exclusivamente na finalização do Carnaval".