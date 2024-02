Divulgação Dupla sertaneja agita final de semana na cidade de Indaiatuba, São Paulo





O Churrasco On Fire fez história, em Indaiatuba, interior de São Paulo, no último sábado (3), com a presença e show da dupla Fernando & Sorocaba, que surpreenderam o público presente ao subirem ao palco a bordo de uma Ford F-150.

Ao subir ao palco dirigindo a maior pick-up do mundo, Fernando e Sorocaba não apenas iniciaram o show, mas abriram as portas para uma fusão única de música e potência automotiva, onde a essência da Ford encontrou ressonância no ritmo pulsante do Churrasco On Fire.

“Subir ao palco dirigindo uma Ford F-150 foi uma experiência única e eletrizante, do jeito que a gente gosta. Surpreender o público é a nossa prioridade sempre”, conta Sorocaba.

O evento, criado pela dupla Fernando e Sorocaba, é muito mais do que um evento; é um convite para celebrar momentos inesquecíveis ao lado de amigos e familiares.

O evento destaca-se não apenas pelo envolvente show. Além de música, o encontro também conquista pela experiência gastronômica impecável, apresentando um open churras com combinações extraordinárias e com qualidade premium.

Considerado por muitos como o ponto alto do evento, o open churrasco, preparado pelo talentoso Team On Fire, apresenta uma variedade de cortes de carne acompanhados por purê, nhoque com molho, mac and cheese, farofinha e até mesmo uma irresistível caponata.

“O Churrasco On Fire é muito especial, não só para os fãs, como para nós também. É o churrasco que a gente sempre fez em casa, agora disponível para milhares de pessoas em todo o Brasil. Cada edição do Churrasco On Fire é uma celebração única e memorável e em Indaiatuba não foi diferente”, resume Fernando.

Na agenda, o Churrasco On Fire seguirá para Porto Rico/PR no sábado,10 de fevereiro; Massaranduba/SC em 09 de março; Bauru/SP em 16 de março, Itaguaí/RJ em 7 de abril, e Sorocaba/SP em 20 de abril.