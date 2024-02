Divulgação Encontro entre Marlene e Lilian Gonçalves, na região central de São Paulo





Lilian Gonçalves, a Rainha da Noite de São Paulo, recebeu na noite deste sábado (3), Marlene Mattos, diretora geral do dominical "Geraldo do Povo", da Rede TV!,. Na ocasião, Marlene aproveitou para saborear as delícias da culinária japonesa, servidas no restaurante Japan Tower, uma das casas da empresária que se prepara para inauguração de mais um empreendimento, o "Kara a Kara Karaokê".

Lilian, que há 60 anos atua no segmento de bares, restaurantes e casas de shows, mantém a tradição e recebe a todos os clientes com simpatia, e, claro, fez questão de acompanhar Marlene até uma mesa especial, no salão principal do estabelecimento, onde ela pode apreciar um saboroso rodízio da cozinha nipônica. "A Marlene é um dos nomes mais importantes da história da televisão brasileira. Sua simpatia conquista a todos e estamos acostumados ao atendimento especial à essa pessoa especial", comenta Lilian.

A empresária, atualmente, comanda cinco empreendimentos na Rua Canuto do Val, anuncia para o primeiro semestre deste ano a abertura do "Kara a Kara Karaokê", um prédio com 13 salas especiais que somados ao mais de 25 outros espaços das demais casas, se consagra o maior centro de entretenimento e karaokê da América Latina, por onde já passaram nomes, como Pabllo Vittar, Luan Santana, Maiara e Maraisa, Fábio Porchat, Henrique e Juliano, Cláudia Raia, Fabiana Karla, entre outras importantes celebridades.