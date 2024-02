UNIVERSAL PICTURES/Divulgação Cinebiografia de Amy Winehouse





Os fãs e amantes da sétima arte podem conferir o primeiro trailer de "Back to Black", cinebiografia sobre a ascensão meteórica e morte precoce da icônica cantora britânica Amy Winehouse.

Com direção de Sam Taylor-Johnson (Cinquenta Tons de Cinza), o longa traz à tona a história por trás do sucesso do álbum “Back To Black”, a partir da narrativa da própria Amy.

A cinebiografia da Universal Pictures aborda questões pessoais, como os dramas vivenciados pela cantora durante a gravação do álbum, que a levaram ao primeiro lugar nos principais rankings musicais da década de 2000.

"Back to Black" têm previsão de estreia nas telas dos cinemas brasileiros em abril de 2024.

Confira o trailer: