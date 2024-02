Divulgação Cineasta anuncia lançamento de "Invisíveis" neste ano de 2024





Da ascensão como protagonista em "Malhação" (2006), Bernardo Barreto passou a conquistar o cenário cinematográfico internacional, estrelando em mais de 20 filmes nos campos de atuação, direção, roteiro e produção. Para iniciar o ano, o cineasta recebeu uma indicação no 39º Festival de Cinema Internacional de Santa Bárbara pelo seu mais recente trabalho, "Invisíveis", filme exibido nas principais mostras de São Paulo e Rio de Janeiro no final de 2023, que chega à Califórnia concorrendo à categoria de Competição Norte-Americana, com exibições nos dias 15 e 16 de fevereiro.





O Santa Barbara International Film Festival é um evento anual no qual candidatos ao Oscar e os melhores da indústria se reúnem na Riviera Americana para 10 dias de exibições de filmes, tributos, painéis de discussões e festas. O filme é uma coprodução Brasil/EUA filmada em Nova York, onde Bernardo reside atualmente, conta com roteiro, escrito pelo cineasta, e destaca o aprofundamento da questão humanitária em torno da vida do imigrante brasileiro Jonathan, egresso do sistema prisional, que com um menino de 6 anos, o TJ interpretado por Robbie Johns, vasculha o ponto fraco da cidade de Nova York tentando encontrar a mãe desaparecida no perigoso submundo da imigração ilegal. Com direção de Heitor Dhalia, o drama é protagonizado por Bernardo Barreto, e com participação da renomada atriz Andrea Beltrão.

A paixão de Bernardo pelo cinema e pela atuação acompanhou sua trajetória desde a infância. Seu primeiro roteiro foi o curta “Posto 9” (2004), que apresenta a saga de jovens frequentadores de um famoso point carioca, o Posto 9, que se envolvem em um conflito com a polícia por uso de drogas. Em 2008, o curta rendeu um longa, com roteiro vendido para a Zazen, do diretor/produtor José Padilha (Narcos & Tropa de Elite). A história inspirou o filme “Paraísos Artificiais” (2012), de Marcos Prado, e contou com a atuação de Bernardo, interpretando o personagem Patrick.

Para 2024, Bernardo Barreto está com grandes projetos, incluindo o lançamento oficial do filme “Invisíveis” (The Ballad of a Hustler), no Brasil e nos Estados Unidos. Outra coprodução Brasil/EUA do cineasta que se prepara para as etapas finais de pós-produção e lançamento é o thriller de terror “Epitáfio” (Epitaph), filmado em uma pequena cidade de Minas Gerais durante a pandemia, estrelado pelas atrizes Alli Willow, que estreou no cinema brasileiro em “Bacurau”, e Juliana Schalch.