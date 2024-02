Divulgação Bloco completa 10 anos de tradição na Bahia





O tradicional e maior bloco de Itacaré, ‘As Desconcentradas’, que celebra sua 10ª edição em 2024, está na contagem regressiva para levar alegria, irreverência e empoderamento feminino para as mulheres e comunidades do município.

A folia tem hora e lugar marcado para 8 de fevereiro, com Festão de Concentração, exclusivo para mulheres – apoiadoras do Bloco que adquiriram o kit e vendas avulsas na portaria do evento. Com atrações 100% femininas, a DJ Carol Levita comanda um setlist animado, abrindo o palco para muito Axé com a banda Aquilombra, de Ilhéus, finalizando a parte musical com um cortejo percussivo do Grupo Dedo de Moça.

Durante a festa, as foliãs poderão se entreter, ainda, com pintura artística corporal, apresentação de tecido acrobático e dança com fogo, além de participarem de um concurso que irá eleger e premiar os três melhores looks, confeccionados na paleta de cores sugerida pelo Bloco (azul royal e laranja).

Já o desfile, aberto para participação de todas as mulheres da comunidade, dá sequência à folia, com início previsto para às 22h, saindo nas proximidades do Bar do Pescador, onde as foliãs encontram o trio, estreando o circuito da orla da Praia da Coroinha, com setlist da DJ Carol Levita. Ao final do desfile, homens e mulheres poderão se juntar na Praça do Canhão para curtir o show de encerramento com a banda Kasa 08, comandada pelo cantor e instrumentista Rafael Zalela.

Sem cordas, o bloco As Desconcentradas aposta mais uma vez em um carnaval inclusivo e diverso, trazendo como novidade e nesse mesmo contexto, a extinção dos abadás, que são substituídos por kits com itens especiais para as mulheres, acesso a Festa de concentração e vouchers para bebidas.

Para segurança de todos, o bloco adota uma série de medidas para garantir, como a restrição da entrada de homens que visa combater o assédio e a violência com uma equipe que trabalha para evitar abordagens intimidativas e constrangimentos.