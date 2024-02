Divulgação Zé Vaqueiro e Nattan lançam música inédita juntos





Zé Vaqueiro e Nattan, apadrinhados por Xand Avião, dominaram o público do forró e ganharam notoriedade nacionalmente, pelo carisma e talento que carregam. A dupla, que lota shows de norte a sul do país, se uniu na inédita “Consciência limpa”, disponível em todas as plataformas de áudio e clipe no canal oficial do Youtube de Zé Vaqueiro.





“Eu soube que Zé Vaqueiro seria um sucesso anos atrás. Por onde eu passava no Piauí e Maranhão, ele já tocava em todo bar, aí descobri que era apenas um menino de 19 anos na época. Me encantei com a potência vocal e de palco do garoto. Logo me prontifiquei de ajudar e cuidar da carreira do Zé e conseguimos trilhar uma jornada bonita. Ele merece todo o sucesso. O garoto tem coração bom demais”, comentou Xand Avião.

“Consciência limpa” foi gravada em agosto passado, no próprio haras do cantor Zé Vaqueiro, em Pindoretama, no Ceará, e faz parte do álbum audiovisual “Dendicasa”, que foi idealizado para trazer proximidade com o público. O projeto já conta com outras parcerias disponíveis. “O Original” convidou Tarcísio do Acordeon, Marília Tavares, Matheus Vini e o seu “padrinho musical”, Xand Avião, para participar.

Zé Vaqueiro viveu um ano intenso em 2023. Com uma agenda lotada, o cantor chegou a realizar 42 shows no mês de junho com as festas do São João. No segundo semestre, gravou o álbum audiovisual “Dendicasa”. Enquanto realiza os lançamentos do projeto, o cantor vêm acumulando altos números nas plataformas: atualmente, são mais de 2.8 bilhões de visualizações em seu canal do Youtube. Recentemente, Zé Vaqueiro foi a participação especial para o “ensaios da Anitta”, na edição de Recife, e conquistou os corações do público pop.

Assista ao vídeo de “Consciência Limpa”: