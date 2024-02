Divulgação Guilherme & Benuto divulgam parceria com Maiara & Maraisa





“Deu rolo de novo”, 4º DVD de Guilherme & Benuto, se consagra um sucesso desde o primeiro lançamento, “Manda um oi”, música em parceria com Simone Mendes, há mais de cinco meses a faixa se mantém entre as mais tocadas do Spotify Brasil. Agora, a dupla finaliza os lançamentos do projeto, com seis músicas inéditas disponíveis nas plataformas de áudio, incluindo “Corpo Sexy”, parceria com Maiara & Maraísa.

Os clipes das demais faixas chegam durante o mês de fevereiro no Youtube, “Oficial” fica disponível dia 06, “Dono do som” 08/02, “Ciúme louco” 13/02, “Carolina Herrera” 15/02 e “Queda de braço” dia 20, sempre às 12h. O álbum “Deu rolo de novo” tem tudo para se tornar um dos principais na discografia da dupla, para se ter ideia nas primeiras 10 faixas já disponíveis acumulam mais de 248 milhões de players somente no Spotify.

Guilherme & Benuto são irmãos e desde sempre compartilham o sonho de serem grandes artistas. Começaram como grandes compositores e formaram o trio “Villa baggage”, depois seguiram como dupla e explodiram na pandemia com o projeto “Drive-In”. Desde então vem acumulando sucessos, Gui e Nuto começaram 2024 com tudo, se tornaram a dupla sertaneja de maior ouvintes mensais na principal plataforma de áudio, Spotify.

“Nossos últimos anos foram muito abençoados, começamos 2024 com uma conquista incrível que sempre sonhamos, agora finalizamos esse projeto que selecionamos o repertório com muito carinho e cuidado. Deixamos ‘Corpo Sexy’ com nossas amigas Maiara e Maraisa para o final, é uma música envolvente, literalmente sexy, o público curtiu e engajou muito na gravação, espero que gostem e aproveitem todo o ‘Deu Rolo De Novo’”, comentam Guilherme & Benuto.