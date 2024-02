Divulgação Cantor participa do projeto UMusic in Rio – Verão 2024





O cantor Felipe Araújo anuncia pocket show especial, nesta segunda-feira (5), em um dos cartões-postais mais icônicos do Rio de Janeiro: o Parque Bondinho Pão de Açúcar. A ocasião será marcada pela presença de alguns de seus fãs com um passeio inesquecível pelo bondinho.





Felipe Araújo apresentará ao público alguns de seus sucessos e, é claro, trazer algumas canções de seu mais novo lançamento, o álbum “Última Noite Ao Vivo”, lançado nesta quinta-feira (1) nas plataformas de streams, via Universal Music.

A ação especial integra a programação do UMusic in Rio – Verão 2024, evento realizado pela gravadora e o Parque Bondinho Pão de Açúcar. O projeto, que também conta com a parceria de uma importante rede de academias, acontece até o dia 25 de fevereiro e compõe a programação da Campanha Vem Viver o Verão do Parque Bondinho.