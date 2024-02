Riotur/divulgação Blocos agitam final de semana carioca





A maratona pré-carnavalesca sacode a Cidade Maravilhosa, neste final de semana, quando mais de 90 blocos desfilam pelas ruas do Rio de Janeiro, para a alegria dos foliões.

Neste sábado (3), o bloco Chora Me Liga desfila pela manhã na região do Centro. No domingo, o bloco da Favorita vai homenagear a cantora Preta Gil. E a alegria continua com os tradicionais cortejos do Boitatá e Fogo e Paixão, que colocam cariocas e turistas para dançar no último fim de semana antes da grande festa.

O sertanejo invade a Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio. O Chora Me Liga, com os maiores sucessos do gênero sertanejo, promete arrastar uma verdadeira multidão a partir das 7h da manhã.





Quem preferir curtir a animação do outro lado da Baía de Guanabara não vai se arrepender: o tradicional – e animado – Pérola da Guanabara vai deixar a Ilha de Paquetá ainda mais bonita com o colorido das fantasias, marca registrada do bloco. A concentração acontece às 12h e o público tem acesso à ilha por barcas que saem da estação da Praça de Novembro, no Centro do Rio.

Os pequenos têm encontro marcado com o confete e a serpentina também no sábado, com o Bloco Infantil Sá Pereira, que reúne a criançada pelas ruas de Botafogo, na Zona Sul, das 8h às 13h, com saída da rua Capistrano de Abreu, 29.

O Bloco Só o Cume Interessa reúne sua bateria, das 10h às 16h, na Praça General Tibúrcio. Para quem mora na Zona Norte, o bloco Calma Amor arrasta 4 mil foliões animados pelas ruas de Irajá a partir das 16h. A concentração é na Av. Monsenhor Felix, 710. E o Simpatia é Quase Amor comemora 40 anos de desfiles tendo como cenário a orla da praia de Ipanema, a partir das 14h na rua Teixeira de Melo, 37.



No domingo (4), o Bloco da Favorita inicia sua concentração na Rua Primeiro de Março, com uma linda homenagem à cantora Preta Gil. O encontro vai emocionar os milhares de foliões com o retorno de Preta ao Carnaval de Rua do Rio. Próximo ao endereço, o tradicional Cortejo do Boitatá faz seu desfile até a Praça Tiradentes também a partir das 7h da manhã.



Mais tarde, o Largo de São Francisco de Paula, também no Centro, recebe um dos mais animados blocos do Carnaval do Rio. É o Fogo e Paixão que anima cariocas e turistas com o melhor da música brega em ritmo de carnaval. A concentração está marcada para às 8h.