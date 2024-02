Divulgação Clima carnavalesco será completo com a apresentação do Cordão do Bola Preta





O Copacabana Palace, A Belmond Hotel, mais uma vez realiza o disputado Baile do Copa, edição 2024, que acontece no próximo dia 10. Neste ano, a festa carnavalesca será marcada por noite de extravagância inspirada nos movimentos culturais vanguardistas europeus do século XX.

Leia também Monobloco desfila na região do Ibirapuera com o tema Toca Esse Tambor





Com inspiração nos principais movimentos artísticos vanguardistas franceses, o Baile do Copa 2024 adota o tema "Extravangarde", fusão das palavras 'extravagância' e 'avant-garde'. Os ambientes do hotel se transformarão em expressões visuais dos movimentos Dadaísmo, Surrealismo, Expressionismo e Cubismo.

A noite ficará ainda mais marcante com o show exclusivo de Emanuelle Araújo, atriz e cantora brasileira e, também, a performance de Tiago Abravanel. O clima de Carnaval será regado com apresentações especiais do tradicional Cordão do Bola Preta. Para criar uma atmosfera ainda mais vibrante, a noite conta ainda com a DJ Carol Emmerick e Marisa D’Amato, duas DJs renomadas na cena carioca.

O dress code do Baile do Copa de 2024, por sua vez, convida a todos a se inspirarem na ‘extravagância da vanguarda’. Com traje Black Tie ou fantasia de luxo e os ingressos estão disponíveis, a partir de R$ 3.850,00.