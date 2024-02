Divulgação Bloco conta com expectativa de 20 mil pessoas seguindo o trio





O bloco Confraria do Pasmado participa do pré-carnaval paulistano, com cortejo na Rua dos Pinheiros, neste domingo (4). Pelo 21º ano presente na Festa do Momo, o trio destaca repertório que celebra a diversidade da música brasileira.

Neste ano, o tema do Carnaval é “Pasmado 40 Graus”, uma alusão ao calor que o Carnaval proporciona, e aquece os corações dos foliões que esperam ansiosamente para se divertir e ocupar as ruas da cidade.

Com expectativa de reunir 20 mil pessoas, o bloco apresenta um repertório que celebra a Música Popular Brasileira em todas as suas vertentes. Os foliões podem esperar canções de nomes consagrados da MPB como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gal Costa, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Milton Nascimento e Os Mutantes, com releituras de clássicos como “Águas de Março”, “Divino Maravilhoso”, “Espumas ao Vento”, “Maria Maria”, “Panis et Circenses” e “Roda Viva”.

E, claro, os famosos sambas da Confraria, como “Me dá um beijo impresso” (hit de 2023), “Plutão” e “O mundo não vai acabar”, puxados pela Banda Filhos de Plutão, com a cantora Bia Sá e Eduardo Piagge, um dos fundadores do Pasmado, com arranjos criados por Deni Domenico.

Outro destaque da Confraria do Pasmado é a Bateria Impermeável, com seus mais de 100 integrantes, liderados pela maestra Marília Vicentini, que conta com linhas de surdo, batuqueiros na caixa, repique, tamborim, agogô, xequerê e timbal.