Divulgação Bloco prestará homenagem aos 75 anos de Jorge Aragão





O Monobloco tem encontro marcado com o público paulistano, neste final de semana, durante o pré-carnaval que agita a cidade. No domingo (4), o grupo comanda o bloco carnavalesco, na região do Parque do Ibirapuera, zona sul da capital, que ter o tema Toca Esse Tambor, em homenagem a um dos principais nomes do samba do Brasil, Jorge Aragão.

Leia também Juju Salimeni confirma aos fãs a perda de 6 quilos





Com participação especial da cantora, compositora e multi-instrumentista Lucy Alves, o bloco espera reunir cerca de 350 mil pessoas, levando às ruas um repertório eclético que contempla diferentes públicos e faixas de idade. A concentração para o desfile ocorrerá na Avenida Pedro Álvares Cabral, 220, às 14h00.

Com uma bateria formada por cerca de 200 integrantes, o bloco carioca comemora seus 24 anos, ao fazer uma homenagem ao cantor e compositor Jorge Aragão, que completará 75 anos em março. O sambista anunciará no evento a música "Toca Esse Tambor", que foi criada em conjunto com o Monobloco e dá nome ao tema deste ano. Além do lançamento, o repertório, que terá cerca de quatro horas de duração, será composto pelas clássicas "Taj Mahal", "Fio Maravilha", "Explode Coração", "Toda forma de amor", "Saideira" e "Tropicana".

“Este ano será memorável para o Monobloco. Anunciaremos nossa primeira música em conjunto com Jorge Aragão, o que é um feito e tanto para nossa comunidade. Todos do bloco carregam consigo muita admiração e carinho a este ícone do samba. Ao longo destes 24 anos, sempre visamos levar o melhor para as ruas, estilos musicais e artistas diferentes, com intuito de proporcionar um impacto extremamente positivo no público”, comenta Pedro Luiz, fundador do Monobloco.