Divulgação Cantor é um dos mais tocados na plataforma TikTok





Dono do hit mais tocado da história do TikTok, Beat Automotivo Tan Tan Tan Viral, WZ Beat lança nesta quinta-feira (1), em todas as plataformas musicais, o single "Piano Estelar 2.0". O Brazilian Phonk, uma mistura de funk com música eletrônica, é a continuação da faixa Piano Estelar 1.0 que atingiu mais de 1,8 milhões de streams.





Após o sucesso da primeira versão, a música promete abalar as estruturas das redes sociais e do som automotivo: “A expectativa para o lançamento da música ‘Piano Estelar 2.0’ está muito alta. Esse lançamento é aguardado com grande entusiasmo pelos fãs e críticos, indicando um forte interesse na nova versão desta faixa”, diz o produtor musical.

A combinação de talento e criatividade do DJ tem gerado uma grande expectativa para esta nova interpretação da obra. O som tem como intérprete e compositor o próprio WZ Beat.

Para conferir o novo trabalho de WZ Beat