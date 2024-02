Logo depois, Juliana mostrou que perdeu medidas da cintura, que passaram de 71 cm para 68 cm. A apresentadora diminuiu o tamanho do quadril que passou de 111 cm para 108cm. "Você estava inchada, seu músculo fica cheio que você está comendo muito. Fica com mais retenção", comenta o atleta. "6 quilos a mais que eu estava. Minha dieta está valendo a pena", finalizou a influenciadora.

"Gente, estou franga (expressão usada por marombeiros)", brincou. "Não está é porque você não está comendo muito carboidrato e o músculo perde volume. Só de você voltar a comer carboidrato, um dia antes do carnaval já ganha uns 2 cm", explicou Diogo, que é fisiculturista.

"Hoje, vou tirar minhas medidas, porque o Diogo está acompanhando minha dieta tudo certinho, mas faz um tempo que a gente não vê. Meu peso atual é 72,5 kg. Quando eu comecei a dieta, eu estava com 78 kg. Vamos tirar as medidas", disse ela começando pela coxa, que passou de 65 cm para 62 cm.

Juju Salimeni resolveu conferir o resultado de sua preparação para a folia. Em seus stories, nesta quinta-feira (1), enquanto conversava com o noivo, Diogo Basaglia, a Rainha de Bateria da Barroca Zona Sul, contou que além de ter perdido quase 6 quilos, também perdeu medidas da coxa, cintura e bumbum.

** Davi Brandão é jornalista com atuação no campo da Comunicação há quase 25 anos, circulando pelos diversos segmentos do entretenimento.