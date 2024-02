Divulgação Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank são destaque em novo programa do canal GNT





Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank prometem a entrega de muita sintonia e diversão no novo programa do GNT, “Quem Não Pode se Sacode". A dupla de apresentadoras recebe, a cada episódio, três convidados famosos que irão participar de dinâmicas que prometem proporcionar conversas reveladoras. Em clima descontraído, a plateia também participará das brincadeiras e interação com os convidados e as apresentadoras.





Os convidados terão que mostrar muito jogo de cintura diante das brincadeiras que acontecem no palco. Aline Wirley, Chay Suede, Heloísa Perissé, Igor Rickli, João Vicente, Lore Improta, Mariana Gross e Thaynara OG são alguns dos nomes que vão participar da atração, que contará com 20 episódios. "Quem Não Pode Se Sacode" tem direção de Mariana Koehler e produção da Formata.

O cenário é inspirado no Pop Art e incorpora a brasilidade tropical para criar uma identidade solar. O espaço é versátil, com mais de um ambiente e, ao longo do programa, se transformará, possibilitando diversos tipos de interações e podendo virar até uma sessão de terapia, com um sofá-divã para grandes revelações.

Nas redes sociais do GNT, os fãs do canal e das apresentadoras vão poder assistir a conteúdos digitais exclusivos. Fepa e Gioh testam os quadros do próprio programa, mas agora no lugar dos convidados, se colocando na berlinda. Será que a terapia está em dia? Como elas reagem a diversas situações? Essas e outras dinâmicas divertidas serão lançadas semanalmente a partir da estreia do programa.