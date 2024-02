Divulgação Banda Rosa de Saron





Rosa de Saron reservou esta sexta (2) para compartilhar com o seu público, uma bela mensagem de fé e esperança. Desta vez, a arte da banda invade a grande tela com "Meninas da Cidade”, canção tema do longa ‘A Serva’, do diretor espanhol Pablo Moreno. A música chega com exclusividade às plataformas digitais à meia-noite de sexta, enquanto no YouTube, seu videoclipe estreia às 12h.

“A Serva”, ou “La Sirvienta”, no original, conta a emocionante história da santa Vicenta María López y Vicuña, que, há mais de 200 anos, usou de sua posição para ajudar outras mulheres e alçá-las ao seu potencial máximo. Desde antes de ser freira, Vicenta sentiu que o seu propósito era proteger as mulheres do seu tempo que não tinham oportunidades e boa situação econômica. Com zelo e ensinamentos, mudou a vida de muitas delas. Duas décadas depois, a personagem da trama, Lera, apresenta a santa a duas mulheres que conhece na prisão, contando as belas histórias de sororidade da freira.

“Ficamos contentes com o convite para gravar esta canção, que veio por meio da KOLBE, distribuidora brasileira da obra”, explica Bruno Faglione, vocalista do grupo. “A gente se sente muito honrado em fazer parte deste projeto incrível que mostra exemplos práticos de amor ao próximo. Esperamos que o público curta a música e estamos animados para o lançamento do filme."

“Esta é a primeira grande novidade da Rosa neste ano e a gente ficou genuinamente feliz com a parceria com a KOLBE e com ‘La Sirvienta’. O filme mostra como a santa Vicenta teve coragem e ousadia no século 19 para fortalecer outras mulheres, em uma época em que elas não tinham voz alguma. É de uma grande lição a história dessa mulher e nos lembra de lutarmos por aquilo em que acreditamos”, compartilha Rogério, baixista da banda.

A banda também celebra os resultados do seu mais recente projeto, o DVD ‘In Concert’, registrado no Theatro Municipal de São Paulo ao lado de Padre Fábio de Melo, Leonardo Gonçalves, Gustavo Mioto, Kemuel, Mandume, Juninho Afram, Coral Livre e a cantora lírica e soprano Carmem Monarcha, além da Camerata Filarmônica de Indaiatuba, regida pela maestra Natália Laranjeira.

Lançado integralmente nos cinemas no último 11 de dezembro e nas plataformas digitais no dia 19, o audiovisual já acumula mais de dez milhões de streams em áudio e vídeo, e se consagra como um dos trabalhos de maior relevância do grupo.

Ouça aqui: https://onerpm.link/meninasdacidade