Divulgação Bloco da Lexa agita as ruas do centro do Rio de Janeiro





A cantora carioca Treyce teve destaque no Bloco da Lexa, no último domingo (28), durante cortejo realizado no Centro do Rio de Janeiro. No trio, a artista agitou as ruas cariocas com a apresentação de performances contagiantes.

Dona do hit "Lovezinho" que conquistou o país no último ano, Treyce se uniu a uma seleção de artistas renomados, como Danny Bond, Thiago Pantaleão e Tati Quebra Barraco. Ao expressar sua alegria e gratidão pelo convite, a artista destacou a importância de participar de um evento que une música, celebração e alegria nas ruas do Rio.

“Foi muito especial poder cantar mais uma vez com a Lexa e fazer parte desse Bloco incrível dela, que reúne tantas pessoas. Sou muito grata à ela pela oportunidade de poder subir ao palco e colocar todo mundo pra curtir minha música. Foi especial demais", afirmou.

A cantora, recentemente, entrou no ritmo do Carnaval 2024 e se apresentou no Ensaio Bloco da Lexa. Juntas, elas dançaram "Lovezinho" no palco e deram um gostinho do que o público poderá esperar.