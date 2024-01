Divulgação Bar Brahma destaca programação carnavalesca em SP





Na lista dos principais points e símbolo da boemia paulistana, o Bar Brahma, localizado no coração de São Paulo, na esquina da Av. Ipiranga com a São João, celebra o espírito carnavalesco com uma programação especial para animação dos foliões.

No próximo dia 2 de fevereiro, o embaixador Ivo Meirelles, reconhecido pelas fusões rítmicas do samba com a música pop, funk e soul, invade o salão com um baile à fantasia.

Já nos dias 3 e 10 de fevereiro, a casa recebe o cantor de samba Naninha, conhecido por seu samba cheio de carisma e que conquista a quem ouve, e que promete animar a tarde acompanhada de uma boa feijoada. Também no período, o bar contará com a participação de escolas de samba paulistanas que vão deixar a folia ainda mais especial.

Exclusivamente no dia 3, o Bar Brahma contará com convidados especiais, dando ínicio a grande abertura do Camarote Bar Brahma (CBB), um dos principais espaços do Anhembi durante o Carnaval na capital paulista. Entre as atrações confirmadas estão Sabrina Sato, madrinha oficial e parceira de longa data do CBB e Thelminha, musa do CBB pelo segundo ano consecutivo, além da bateria da Gaviões da Fiel.