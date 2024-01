Divulgação Bastidores contou com muita descontração





Após o alcance de quase meio milhão de streams no single “Mete Marcha”, a drag queen que se destaca no cenário funk nacional, Lia Clark, lança nesta terça-feira (30), um remix do hit. Para essa nova versão da faixa, que faz parte de seu álbum “Lia Clark: The Album”, a artista convida as Irmãs de Pau, para agregar na composição de Renato Messas, colocando mais ousadia e autenticidade à faixa.

Lia destaca que a escolha das artistas para esta parceria foi muito especial, especialmente, pela revolução que ambas promovem no cenário do funk. Além de demonstrarem versatilidade como cineastas, funkeiras e performers, as Irmãs de Pau pela contribuição inclusiva que trazem à cena musical. Assim, foram os nomes perfeitos para somar e trazer essa fusão à faixa.

O remix de “Mete Marcha” surge como uma expressão da revolução sonora que tanto Lia quanto as Irmãs de Pau lideram no vasto território do funk. Este encontro artístico, assinado pelo produtor musical S4TAN, que também é envolvido na cena LGBTQIA +, traz um mosaico de influências, incorporando elementos do Funk Automotivo, Phonk, Submundo e Vogue.

Com seus últimos trabalhos, a artista reforça sua posição de destaque na indústria musical com colaborações impactantes. Além desta parceria com as Irmãs de Pau no remix de "Mete Marcha", Lia tem construído uma carreira sólida, marcada por parcerias de peso. Seus projetos incluem feats com nomes como Pabllo Vittar em "Sereia", Pocah em “Eu Viciei”, MC Naninha em “PQP! (Tu fez do jeito que eu queria), Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda em “Pentada ++”.