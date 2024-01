Reprodução/Instagram Ivete Sangalo celebra seus 30 anos de carreira em 2024





Ivete Sangalo celebra seus 30 anos de carreira, em 2024, e a agenda carnavalesca contemplará um pouco a série de ações que virão ao longo do ano e, claro, que o Carnaval de Salvador receberá uma festa à altura. Com o tema IVETE 3.0, a baiana prepara uma festa como nunca se viu.

Na quinta-feira (8), ela apresenta a "Super Terça" de Carnaval, no Circuito Osmar, no Campo Grande. Ivete Sangalo mais uma vez estará na abertura da folia baiana com sua Pipoca, que será transmitida mundialmente e ainda contará com outros artistas.

“A abertura de Carnaval vai ser linda, vai ser diferente esse ano, com outras participações. Será um encontro lindo, um resgate da memória da Praça Castro Alves, que é um lugar incrível historicamente pra nossa festa, vai ser lindo!”, comenta Ivete.

Outra novidade é que a baiana sairá com o Bloco Coruja, no Circuito Dodô, na Barra-Ondina, em três dias consecutivos: sábado (10), domingo (11) e segunda (12). Cada dia representando uma década de sua carreira.

Na terça (13), retorna com sua Pipoca para o Campo Grande para fechar o seu Carnaval de Salvador em grande estilo e com uma festa para todos.

A agenda da artista está marcada por apresentações em outras cidades brasileiras. Na sexta-feira (9), fará show em Aracati/CE, puxando um trio na rua e na We Love Carnaval, em BH, na terça-feira (13).

“O Carnaval é uma fonte inesgotável de inspiração pra mim, colabora muito com a minha carreira como um todo. Ninguém sabe quem veio primeiro, se foi o carnaval ou a minha carreira, o contrário é verdadeiro!”, afirma Ivete Sangalo.

A cantora será acompanhada pela banda formada por: Radamés Venâncio (Direção Musical, teclados e VS), Léo Brasileiro (guitarra), Marcelus Leone (sax), Elber Barbosa, Márcio Brasil e Marcelo Sangalo Cady (percussão), Rudney Santos (trompete), Gilmar Chaves (trombone), Diego Freitas (bateria), Gigi Cerqueira (baixo), Camila Braunna e Pablo Braunna (backing vocals).