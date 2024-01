Divulgação MC Daniel e Veigh trazem beats eletrônicos





Tendência nas principais festas do país, o Trap chega como mais uma opção para animar os foliões também no pós-carnaval. Em Sorocaba, o CarnaTrap, maior festa pós-folia da região, será realizada no dia 17 de fevereiro, na Uzna, espaço mais disputado da região e contará com dois renomados artistas do ritmo no Brasil: Veigh e MC Daniel.

O rapper Thiago Veigh, 22, é dono da melhor estreia da semana no Spotify Global, com o disco ‘Dos Prédios Deluxe’, em 2022, quando atingiu mais de 6,5 milhões de acessos. Com uma voz forte e melódica, misturado aos beats eletrônicos e letras profundas, o cantor traz as emoções e críticas sociais vivenciadas no dia a dia.

O compositor, que já cantou com grandes nomes da cena, acumula, atualmente, quase 10 milhões de execuções mensais no Spotify e possui quase seis milhões de seguidores no Instagram. O clip ‘Invisível pt.2’ já conta com mais de cinco milhões de visualizações no Youtube.

Mc Daniel, ou como prefere ser chamado ‘Falcão do Funk’, será a segunda atração da noite. Um dos expoentes do Trap no Brasil, o cantor, que por pouco não foi jogador de futebol, detém marcas impressionantes: já são mais de 11,6 milhões de ouvintes no Spotify e 16,5 milhões de seguidores no Instagram.

O artista, que iniciou a carreira como cura da depressão causada pela perda do pai, contou com a ajuda de parceiros de peso para atingir as paradas de sucesso.

Um dos principais incentivadores da carreira do artista foi o rapper Xamã, com quem tem muita amizade. Entre os principais sucessos de Mc Daniel estão ‘Dentro da Hilux’, com quase 130 milhões de execuções nas plataformas de música; ‘Ritmista 1.0’ e ‘Namora aí’.

O show de Veigh e Mc Daniel acontece no dia 17 de fevereiro, a partir das 20h, na Uzna, um dos espaços mais disputados pelo público do interior paulistano. Os ingressos já estão à venda no site oficial da casa, com preços a partir de R$ 30. A classificação é a partir de 16 anos, com menores de 18 acompanhados dos responsáveis.