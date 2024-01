Divulgação Belo e grupo Caju Pra Baixo agitam o pré-carnaval do Rio de Janeiro





Belo e o Caju Pra Baixo apresentam a primeira edição da label “Belo & Caju Tudo A Ver”, criada pelos artistas, para esquentar o pré-carnaval dos cariocas, no domingo (4). O será realizado nos Jardins do Man, no Centro do Rio de Janeiro e além da resenha entre o cantor e o grupo apadrinhado por ele, também contará com um line-up recheado de boas atrações como: DaPaz, Renato da Rocinha, entre outros nomes.

“Esse é um projeto muito esperado e pedido pelo povo. E o Rio de Janeiro, além de ser o lugar onde tudo começou para ambos os artistas, também tem essa vibe carnavalesca perfeita para abrir alas para um evento que vai ser histórico. Isso tem tudo a ver com Belo e o Caju e estamos na contagem regressiva pra viver esse pré-carnaval, sacudindo, balançando e explodindo os corações cariocas num entardecer de tirar o fôlego. Então separa a melhor fantasia, porque vamos botar o Caju pra trabalhar nesse encontro com o rei do pagode”, brinca o grupo.

Com vista privilegiada e uma proposta irreverente, o evento trará em seu repertório os principais clássicos nacionais do samba e do pagode, mesclando com algumas músicas inéditas dos artistas. E chega embalado pelo sucesso do recém-lançado projeto audiovisual “10 Anos Caju Pra Baixo”, que além da participação de Belo, conta também com nomes como Ferrugem, Di Propósito, Lourena, Julio Sereno e Mumuzinho, com que o grupo canta a faixa “Trajetória”, que soma mais de seis milhões de streamings nas plataformas digitais, se mantendo entre a músicas mais pedidas nas rádios em todo o Brasil.