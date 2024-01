Divulgação Duo Gupe lança EP “Ao Vivo No Blue Note São Paulo”





O duo GUPE, formado pelos músicos Guga Lamar e Pedro Freitaz, acaba de lançar o EP “Ao Vivo No Blue Note São Paulo”, em todas as plataformas digitais pelo selo Blue Stage (Musickeria).

O primeiro trabalho ao vivo foi gravado durante o show realizado em uma das casas mais conceituadas da capital paulista, o Blue Note São Paulo, e chega com cinco faixas acompanhadas de videoclipes, captando a energia do palco e do público.

“Já tínhamos tocado no Blue Note em outras oportunidades, mas, desta vez, foi muito especial... Deu aquele frio na barriga por ser uma gravação ao vivo e estamos felizes com o resultado”, comenta Guga.

Entre as canções está “Coisas que eu sei”, música que concorreu ao Grammy na categoria Melhor Canção Brasileira em 2008, interpretada por Danni Carlos, “A lua que eu te dei”, composição de Herbert Vianna, “Palpite”, primeiro single lançado em novembro, atingindo milhares de visualizações, e as autorais “No Mesmo Tom” e “Ventilador”.

“Foi massa demais fazer parte deste projeto ao vivo no Blue Note SP e sentir o carinho do nosso público bem de pertinho. Ouçam muito este EP, que tá lindão!”, afirma Pedro.