Divulgação Dudu Nobre e Raphael Leandro





O Presidente da Associação de Negócios do Brasil (ANB) esteve no escritório do cantor, compositor e empresário Dudu Nobre, para discutirem temas importantes que visam o mercado do entretenimento e fomento no Brasil para este ano de 2024.





Dudu, que no período da pandemia de Covid-19 decidiu empreender, inaugurou dois comércios no segmento de alimentos, em conjunto com a esposa, Priscila Grasso, atua em várias frentes de trabalho, seja na área artística ou de investimento em setores da economia.

Para Raphael Leandro, da ANB, Dudu é um homem visionário. A economia caminha em conjunto e todas as áreas de atuação precisam dialogar e crescer juntas, pontua Raphael.