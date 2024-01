Divulgação Dua Lipa





Dua Lipa anuncia que seu novo single “Training Season” será lançado, no próximo dia 15 de fevereiro, às 20h. A faixa é a segunda música do próximo álbum de Dua, que será apresentado em 2024. Após o anúncio, a popstar também fez uma prévia de trinta segundos, já disponível para uso nas plataformas de vídeos curtos.

Sobre a nova faixa, a artista afirma: “Tive uma série de encontros ruins e o último foi a gota d'água. Na manhã seguinte cheguei ao estúdio com Caroline e Tobias me perguntando como foi tudo e eu imediatamente pensei ‘TRAINING SEASON IS OVER’. E, como nos melhores debates do dia seguinte com seus amigos, rimos muito e isso tudo rapidamente surgiu a partir daí”.

“E embora seja obviamente sobre aquele sentimento de quando você ensina às pessoas, neste caso aos homens em especial, sobre como namorar você da maneira certa, a faixa é também sobre o fim da minha temporada de treinamento e o crescimento com cada experiência. Nunca me senti tão confiante, lúcida e fortalecida. E embora a temporada de treinamento nunca termine para nenhum de nós, você começa a ver a beleza de encontrar aquela pessoa com quem vivenciar isso. Você para de procurar os trainees e fica mais interessado em ter alguém onde você está e com quem crescer”, completou em comunicado à imprensa.

O anúncio do single chega após Dua receber três indicações ao BRIT Award, incluindo “Artista do Ano”, “Melhor Artista Pop” e “Canção do Ano” por “Dance The Night”. A cantora também foi recentemente anunciada como atração musical na 66ª edição do GRAMMY Awards, que acontecerá no dia 4 de fevereiro, onde seu hit “Dance The Night”, que fez parte da trilha sonora do filme “Barbie”, foi indicado para “Canção do Ano” e “Melhor Canção Escrita para Mídia Visual”. A faixa também entrou na lista do Oscar e recebeu indicações no Globo de Ouro e no Critics Choice Awards deste ano.

Para o pré-save de “Training Season”: https://dualipa.lnk.to/ trainingseason