Divulgação Jorge Aragão e Xamã





Um dos grandes nomes do samba brasileiro, Jorge Aragão destaca o lançamento de seu novo EP “Projeto Identidade”. O projeto é composto por releituras de grandes sucessos do artista, com trechos inéditos em rap, compostos por artistas, como L7nnon, Djonga, Rappin’ Hood, entre outros.





Nesta sexta-feira (26), o público pode conferir a apresentação da faixa “Tape Deck”, de Jorge Aragão. Originalmente lançada, em 1999, a canção destaca a parceria de Aragão com o rapper Xamã. Além da nova roupagem com sonoridades que mistura os dois estilos musicais.

“Eu conheci Xamã no Prêmio ‘Sim à Igualdade Racial’, e numa das nossas conversas, contei sobre o Projeto Identidade, aí ele quis participar do projeto, sugerindo a música 'Tape Deck', que a princípio não estaria. Eu super adorei a ideia! E gravamos”, contou Aragão, explicando como começou essa parceria, que segundo ele, ainda renderá algumas outras canções", comenta Aragão.

Sucessos conhecidos do público, como “Malandro”, “Moleque Atrevido”, “Preto Cor Preta”, “Coisa de Pele”, entre outras, também passaram por adaptações e terão parceiros importantes da música, como BK, Djonga, Rappin Hood, entre outros. Além do sambista Xande de Pilares que interpreta faixa totalmente inédita com nosso mestre e traz uma obra de profunda reflexão.

Segundo o sambista, o Xamã mais uma vez o surpreendeu. "Quando eu vejo que ele está podendo cantar comigo a canção ‘Tape Deck’, entender todo um tema que expressa essa letra, e dentro dessa junção nossa ele poder se colocar como um profissional a altura do que todo mundo realmente espera dele. Então estou muito contente! E além de fã desse menino, eu tenho certeza que seremos também muito amigos daqui pra frente, porque não adianta, o vovô está perto, não vai sair mais daqui de jeito nenhum”, brinca o sambista.

As canções do novo EP serão lançadas uma a uma, apresentadas semanalmente entrando em 2024, ano ainda repleto de novidades, quando será disponibilizado o compilado completo.